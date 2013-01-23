ГИУ намерено снизить ставку рефинансирования по ипотечным кредитам

Государственное ипотечное учреждение намерено снизить ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18% до 15,3-15,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

«Мы планируем понижение ставки рефинансирования до 15,3-15,4%, более точно рассчитаем после монетизации в феврале месяце», - сказал В.Рыбачук.

По его словам, в 1-м квартале 2013 года запланировано введение в эксплуатацию 7 многоэтажных жилых домов.

Также он сообщил, что по состоянию на 1 января было выдано 5 339 кредитов на сумму 904,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение ранее повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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