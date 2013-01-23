Только в Киеве за сутки от гололеда пострадали 579 человек

За прошедшие сутки в больницы и травмпункты Киева обратились 579 человек, пострадавших от гололедицы.

Как сообщили «Комментариям» в Департаменте здравоохранения Киевском городской администрации, в среднем за сутки из-за падения на улицах к медикам обращаются около 120 человек, максимум – 150.

В ведомстве уточнили, что среди 579 пострадавших - 544 взрослых и 35 детей, госпитализация понадобилась 57 взрослых и трем детям.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время рабочего совещания со своими заместителями, председателями районных в городе Киеве государственных администраций и руководителями всех служб, задействованных в борьбе с непогодой и гололедицей констатировал факт, что за сутки городские службы не справились с обледенением, которое образовалось на улицах и автодорогах города. Претензии А.Попов в первую очередь адресовал именно главам районных администраций, отметив их халатное отношение к своим обязанностям.