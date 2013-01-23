Повышение тарифов на ЖКУ для населения сейчас нецелесообразно — эксперт

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в Украине нецелесообразно и преждевременно до выполнения программы термомодернизации жилого фонда и оборудования многоквартирных домов приборами учета воды и тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции председатель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

«Говорить о повышении тарифов очень ошибочно и преждевременно, потому что ничего не было сделано для того, чтобы подготовить потребителей жилищно-коммунальных услуг», - считает эксперт.

А. Кучеренко отметил, что как правительственная, так и президентская программы реформирования ЖКХ не выполнены.

По его мнению, деньги на проведение реформы есть, но они попадают к «сильным» - к монополистам, к «Нафтогазу».

«Без государственной поддержки модернизация нашего устаревшего жилого фонда невозможна. Она невозможна исключительно за счет граждан. Именно поэтому должна быть разработана программа модернизации и капитального ремонта устаревшего жилого фонда. Она должна предусматривать государственную поддержку и софинансирование. Этого не сделано, счетчиков нет. О каком тогда повышении в этой ситуации говорить?» - подчеркнул экс-министр ЖКХ.

А. Кучеренко считает, что прежде чем говорить о повышении тарифов, следует поставить вопрос выполнения закона о первом капитальном ремонте устаревшего жилого фонда, а также принять закон об объединениях совладельцев многоквартирных домов.

«Пока мы не формализуем и четко не определимся с обязанностями государства по помощи людям, проживающим в домах 50-60 годов, которые не в состоянии будут по реальным тарифам платить, говорить о тарифах нецелесообразно и очень опасно», - добавил он.

Среди причин преждевременности повышения тарифов на тепло, которые составляют половину платежей за «коммуналку», особенно в зимний период, эксперт называет непрозрачность формирования цены на газ.

«Цена на газ продолжает оставаться terra incognita... Ценообразование на газ не является прозрачным, и именно поэтому все это перекладывать на население через тарифы на тепло нецелесообразно», - добавил он.

А. Кучеренко пояснил, что цена этого вопроса — почти 8 млрд грн в год, которая закладывается в госбюджете на компенсацию разницы в тарифах. По его мнению, эти средства расходуются несправедливо, поскольку половину «съедают» четыре региона — Киев, Донецк и область, Харьков и область и Луганск и область.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.

По данным регулятора, на 14 января 2013 г. в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду - 60%.

18 января во время встречи с представителями иностранных СМИ премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.