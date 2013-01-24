На электронной кадастровой карте обозначено 53 тыс. участков в Киеве

В электронную кадастровую карту Украины внесены данные об оформлении прав на 53 тыс. земельных участка в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно сообщению, Киевский городской совет 29 декабря 2012 года принял решение о передаче органам земельных ресурсов информации о земельных участках, в том числе о зарегистрированном праве собственности, постоянном пользовании, аренде.

Также в сообщении напомнили, что регистрацию земельных участков в столице с 1 января 2013 года осуществляет Главное управление Госземагентства вместо Главного управления земельных ресурсов КГГА.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов 1 января 2013 года запустило Национальную кадастровую систему (НКС) стоимостью 50 млн долл.

На публичной кадастровой карте с помощью Интернета можно узнать информацию о земельных участках (границы, кадастровые номера, форма собственности, целевое назначение, площадь), увидеть цифровую карту территории Украины, границы страны, областей, районов, населенных пунктов, индексно-кадастровые карты, а также карту почв. При этом в карте не предусмотрен доступ к персональным данным владельцев участков.