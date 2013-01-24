Азаров обещает устранить проблемы с регистрацией прав на недвижимость на ближайшем заседании КМУ

Кабинет министров на ближайшем заседании намерен принять меры для усовершенствования работы системы регистрации прав на недвижимость.

Об этом сообщается на персональном сайте премьер-министра Украины Николая Азарова.

«Решения по устранению проблем будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства», - говорится в сообщении.

По мнению Н.Азарова, необходимо организовать работу новой системы регистрации так, «чтобы граждане могли получить соответствующую услугу максимально быстро, просто и без очередей».

На сайте Н.Азарова сообщается, что председатель Госпредпринимательства Михаил Бродский лично посетил одно из столичных помещений Регистрационной службы и обнаружил определенные недостатки организации работы, которые вызывают неудобства для людей: нет четкой и понятной информации для посетителей, неудачный выбор помещения, огромные очереди, а также отсутствие банков или касс.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Нотариусы регистрируют переход права собственности на недвижимое имущество, то есть, «вторичную» госрегистрацию недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус осуществляет одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в реестр нотариус вносит «день в день».

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