В Украине поэтапно введут коммерческий учет воды и тепла

Кабинет министров предлагает ввести поэтапный коммерческий учет централизованного водоснабжения и поставки тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в законопроекте №2052 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и усовершенствования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг», внесенном в парламент 21 января т.г.

Согласно документу, предлагается ввести обязательный коммерческий учет централизованного водоснабжения и поставки горячей воды для населения с 1 января 2018 года, для бюджетных учреждений и других потребителей — с 1 января 2014 года.

При этом планируется, что поставка тепловой энергии осуществляется при условии обязательного коммерческого учета для населения - с 1 октября 2017 года, для бюджетных учреждений и других потребителей - с 1 октября 2014 года.

Согласно документу, коммерческий учет - определение по показаниям узлов учета объема потребления или реализации коммунальных услуг, на основании которого проводятся расчеты между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг.

Коммерческий учет воды предлагается осуществлять по индивидуальным узлам учета; домовым (групповым) узлам учета по решению собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, жилых домов усадебного типа.

Коммерческий учет тепла предлагается проводить по показателям домовых (групповых) узлов учета в многоквартирных и других зданиях, в которых насчитывается два и больше потребителей; индивидуальных узлов учета в жилых и нежилых помещениях по решению их собственников.

Законопроектом также предлагается исключить из законодательства термины «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и «балансодержатель».

Как указывается в пояснительной записке к документу, на 1 января 2012 года 43,7% многоквартирных жилых домов оборудованы счетчиками холодного водоснабжения, 15,9% - горячего водоснабжения, 38,3% - тепловой энергии и регуляторами температуры.

По оценкам инициатора законопроекта, в целом для внедрения коммерческого учета необходимо установить 248 тыс. приборов учета холодной и горячей воды и 111 тыс. приборов учета тепловой энергии.

Средняя расчетная стоимость установки узла учета холодной воды составляет 12 тыс. грн; тепловой энергии и регулятора температуры - 70 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало поэтапно ввести коммерческий учет тепловой энергии и воды для всех категорий потребителей.