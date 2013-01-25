В 2011-2012 гг. введено в эксплуатацию 1,8 тыс. недостроев

В Украине на протяжении 2011-2012 годов введено в эксплуатацию 1854 объекта незавершенного строительства, сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным мониторинга, высокие показатели ввода объектов в эксплуатацию зафиксированы в Киеве (131 объект), в Донецкой области (122 объекта) и Крыму (117 объектов).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на 1 января 2012 года насчитывалось 16,7 тыс. объектов незавершенного строительства, что на 8,8% меньше аналогичного показателя на 1 января 2011 года.