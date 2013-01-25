К тендеру по строительству Днепропетровского метрополитена допущены 16 компаний

К международному тендеру по завершению строительства Днепропетровского метрополитена, допущены 16 компаний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель Днепропетровского городского головы Владимир Мелещик.

По его словам, 1 августа 2012 г. Днепропетровский горсовет как ответственный исполнитель и Европейский банк реконструкции и развития как кредитор официально объявили о проведении тендера на контракт "Завершение строительства Днепропетровского метрополитена" стоимостью 352 млн евро.

В.Мелещик уточнил, что изначально в тендере намеревались участвовать 32 компании, половина из которых „отсеялись” на этапе предзаявочной кампании по предквалификации участников.

„Группа реализации проекта проанализировала потенциальных участников тендера по многим производственным и финансовым параметрам и к первому этапу проведения тендера, который начнется в феврале этого года, приглашены 16 участников", - сказал В. Мелещик.

По его словам, "это известные мировые компании в области метростроительства и тоннелестроительства из Украины, Российской Федерации, Чехии, Испании, Италии, Австрии, Португалии, Китая, Южной Кореи. В торгах также примут участие несколько турецких компаний”.

В.Мелещик отметил, что первый этап международного тендера предполагает оценку технических предложений участников по достройке метро в Днепропетровске. На втором этапе, который начнется в мае, участники тендера определят стоимость строительных работ и сроки их выполнения.

„Предполагаем, что победитель тендера будет назван в июле 2013 г., а в августе уже начнется подготовка к строительству. Как только первые работы будут выполнены, ЕБРР начнет финансирование”, - отметил В.Мелещик.

По его словам, стоимость выставленного на торги контракта "Завершение строительства Днепропетровского метрополитена" составляет 352,032 млн евро.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2012 г. министр финансов Украины Юрий Колобов и директор Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Жан-Патрик Марке официально подписали кредитное соглашение между ЕБРР и Украиной о предоставлении банком 152 млн евро на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Согласно соглашению, кредитная будет открыта в начале 2013 года. Как сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов, кредит предоставляется стране на 15 лет с отсрочкой первого платежа на 5 лет. Общая кредитная ставка составит около 2% годовых. По его информации, общая стоимость достройки первой очереди днепропетровского метрополитена 367 млн евро, из них 304 млн евро будут привлечены в качестве кредита (кроме ЕБРР, кредит также в объеме 152 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк, остальную сумму предоставит государство Украина в качестве оплаты НДС).

Как сообщил после подписания кредитного соглашения председатель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул, "через 2 недели будет объявлен международный тендер для привлечение подрядчика для продолжения строительства метро. Итоги тендера будут подведены осенью этого года".

Эксплуатационная длина второго пускового участка - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".

Планируется, что достройка метро в Днепропетровске завершится через четыре года.

Строительство метро в Днепропетровске началось в 1981 году, первый участок линии введен в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Метро имеет 6 станций, длину 7,82 км. На протяжении 15 лет системные работы по продолжению строительства метро не проводились.