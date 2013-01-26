Стадион «Металлист» будет готов к продаже осенью. Добкин его оценивает в 70 млн долл.

Подготовку документов для продажи харьковского областного спортивного комплекса «Металлист» планируется завершить в третьем квартале текущего года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Михаила Добкина.

«Приблизительно в ІІІ квартале 2013 года мы завершим сбор необходимого пакета документов для того, чтобы предложить депутатам Харьковского областного совета вынести главную спортивную арену Харькова на конкурс по реализации. Я уверен, что покупатель будет один. После того, как будет принято решение, будет приглашен независимый эксперт, который оценит ту часть стадиона, которая финансировалась за счет государственного, областного и городского бюджета, а также остаточную балансовую стоимость стадиона, которая была перед началом реконструкции. Все это будет предметом последующих переговоров по реализации», - сказал М.Добкин.

По мнению М.Добкина, стоимость стадиона составит около 70 миллионов долларов (560 - 562 млн грн).

Председатель ОГА отметил, что после реализации ОСК «Металлист» он обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой не изымать из местных бюджетов полученные средства, и направить их в полном объеме на развитие региона.

«А дальше я буду обращаться к главе государства Виктору Януковичу, чтобы вся сумма без исключения осталась для реализации очень важных для нашего региона инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов, которые с помощью этого финансирования можно было бы воплотить в жизнь», - подчеркнул М.Добкин.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря на то время президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, сказал, что не исключает возможности продажи стадиона частному лицу.

24 декабря А.Ярославский сообщил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист», и передал обязательства по его финансированию другому инвестору. Владельцем клуба стал харьковский бизнесмен Сергей Курченко.

26 декабря на сайте ФК «Металлист» появилась информация со ссылкой на С.Курченко о желании нового владельца клуба выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.

Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн долларов. В 2011 году А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию поля стадиона около 3 млн евро.