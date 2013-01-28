Минрегион хочет к февралю сертифицировать представителей всех коммунальных БТИ

Аттестационная архитектурно-строительной комиссия планирует до конца января 2013 года сертифицировать представителей всех коммунальных Бюро технической инвентаризации (БТИ) в Украине, что является необходимым условием для возможности проведения технической инвентаризации недвижимости.

Об этом говорится на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, на сегодняшний день квалификационные сертификаты получили более 300 специалистов.

«К концу января 2013 года Аттестационная архитектурно-строительная комиссия планирует сертифицировать представителей всех коммунальных предприятий Бюро технической инвентаризации, что дает основания утверждать о непрерывности предоставления услуг такими предприятиями», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Минрегиона №658 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» от 28 декабря 2012 года, для проведения технической инвентаризации объекта недвижимости хотя бы один работник Бюро технической инвентаризации должен пройти аттестацию в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества проводится субъектами хозяйствования, в составе которых работает хотя бы один исполнитель работ по технической инвентаризации, прошедший профессиональную аттестацию в Минрегионе.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которыми остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости. При этом доступ к проведению техинвентаризации получили другие субъекты хозяйствования, представители которых прошли аттестацию в Минрегионе.