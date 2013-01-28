Жилье эконом-класса на первичном рынке Харькова в 2012 году подорожало на 15%

На первичном рынке Харькова средняя стоимость жилья эконом-класса выросла на 15,2% по сравнению с 2011 годом — до 6726,2 грн/кв. м, сообщили УНИАН в пресс-службе девелоперской группы «Макрокап Групп» (Харьков).

В прошлом году на первичном рынке жилья Харькова стоимость квартир бизнес-класса выросла на 4,6% - до 10045,2 грн/кв. м. При этом стоимость жилья премиум-класса за год снизилась на 5,7% - до 14650,2 грн/кв.м.

По мнению директора «Макрокап Групп» Дмитрия Кутового, сегодня наибольший интерес на харьковском рынке недвижимости представляет жилье эконом-класса.

«Сегодня «эконом-класс» - это тот сегмент, в котором происходит основной массив сделок. В последние несколько лет в связи с кризисом такое жилье стали больше строить в тех районах, которые традиционно были вотчиной «бизнес-класса»: на Салтовке, Алексеевке, Павловом Поле. А поскольку там выше расходы и по земле, и по подключению к коммуникациям, цена растет. Покупатели понимают, что сегодня за отложенные на жилье деньги можно купить квартиру в лучшем районе, чем вчера. Появляется спрос, и это тоже немного подталкивает вверх цены», - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что Харьков среди крупных городов Украины остается самым недорогим по уровню цен на недвижимость.

В связи с этим, потенциал для роста цен существует, особенно в эконом-классе, где, по его мнению, для качественных проектов экономически обоснованной ценой является уровень около 1 тыс. долл./кв. м.

«Но говорить о таком росте еще рано, ситуация на рынке очень хрупкая, и оживление «эконом-класса» мы пока расцениваем как росток надежды, ведь отрасль в целом все еще очень далека от выхода из кризиса», - подытожил директор компании.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) объединяет девелоперскую, строительную и архитектурную компании, которые реализуют различные проекты в ряде регионов Украины. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).