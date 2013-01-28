Юристы: новая система регистрации прав на недвижимость не работает надлежащим образом

Новая система регистрации прав на недвижимость в Украине не работает надлежащим образом, потребуется несколько месяцев для того, чтобы она полноценно заработает, сообщили УНИАН в юридической фирме DLA Piper в Украине.

По мнению юристов, законодательство о регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременения, вступившее в силу с 1 января 2013 года, на содержит ряд неточностей и внутренних противоречий.

«Как результат таких неточностей и противоречий, а также вследствие технических недостатков новой системы регистрации, она не работает надлежащим образом. Представляется что потребуется, как минимум, несколько месяцев для того, чтобы новая система полноценно заработала», - считают в компании.

В DLA Piper в целом позитивно оценивают внедрение единой системы регистрации прав на недвижимость и их обременения.

По мнению юристов, основной проблемой новой системы регистрации на сегодняшний день является практически полное отсутствие информации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, который продолжает наполняться по заявительному принципу.

«Вследствие такой ситуации, на практике правообладатели не могут осуществлять никакие действия с объектами недвижимости до регистрации права собственности и, далее, других вещных прав на такие объекты в реестре», - отмечают юристы.

Данная ситуация возникла из-за того, что большинство БТИ вели соответствующие регистрационные дела в бумажном виде, тогда как реестр представляет собой электронную базу данных. Соответственно, информация из баз данных БТИ практически не была перенесена в реестр.

Вместе с тем, на практике может возникнуть ситуация, когда в случае отсутствия информации в реестре о регистрации вещного права, невозможно будет осуществить соответствующие нотариальные действия с недвижимым имуществом, например, продать или заложить его.

В DLA Piper отмечают, что нотариусы не могут отказывать в регистрации прав или обременения вследствие того, что информация о праве собственности на соответствующий объект недвижимости не была перенесена в реестр.

Тем не менее, в настоящее время на практике это довольно распространённая ситуация.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.