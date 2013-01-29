«XXI Век» рассматривает возможность строительства жилья эконом-класса на Левом берегу Киева

Девелоперская компания «XXI Век» рассматривает возможность строительства жилья класса «эконом плюс» на Левом берегу Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании «XXI Век» Олег Салмин в ходе заседания профессионального бизнес-клуба для участников рынка недвижимости Ukrainian Real Estate Club (URE Club) во вторник.

«Мы разрабатываем сейчас один проект. Мы не планировали, но, учитывая, что рынок начал немножко оживать, и у нас есть площадки, где мы такую программу можем запустить, к нам обращаются частные инвесторы, которые предлагают частным капиталом развивать данное направление», - сказал он.

О.Салмин уточнил, что это будет жилье класса «эконом плюс», на Левом берегу Киева, недалеко от развитого микрорайона.

Гендиректор «XXI Века» не озвучил других подробностей, ссылаясь на переговорный процесс с инвестором.

Говоря о перспективах развития жилищного строительства в Киеве, О.Салмин отметил, что в этом году будет востребовано малогабаритное жилье по цене 8-10 тыс. грн/кв.м.

«Малый сегмент квартир в хорошей доступности, в хорошем месте будет иметь спрос. Цена продажи будет варьировать от 8 до 10 тыс. грн. Это та цена, которая сегодня будет востребована рынком на малые метражи квартир», - добавил он.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.