Водоканалы Крыма объединят в единое региональное предприятие

Водоканалы Крыма планируют до 1 марта 2013 года объединиться в единое региональное предприятие по водоснабжению и водоотводу, сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

«Процесс объединения водоканалов в одну большую компанию мы планируем завершить до 1 марта 2013 года. Сейчас идут все проверки», - сказал генеральный директор предприятия «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Симферополя» Виктор Скобликов на заседании Нацкомуслуг 25 января.

В пресс-службе регулятора сообщили, что комиссия приняла ряд решений по выдаче новосозданному предприятию и его филиалам в разных регионах Крыма лицензий на осуществление хозяйственной деятельности.

По мнению председателя Нацкомуслуг Валерия Саратова, в случае большого разрыва в тарифах в одном регионе, нужно проводить централизацию, концентрацию предприятий по предоставлению коммунальных услуг.

По данным регулятора, на сегодня в Украине есть успешные примеры создания региональных компаний и установления единого по региону тарифа. Таким путем пошли, например, в Кировоградской области, где создана одна крупная компания «Днепр-Кировоград». За счет присоединения к местному водоканалу водоснабжающих предприятий Знаменки, Светловодска и Александрии, население в этих городах стало платить за воду меньше. Например, в Знаменке цена воды уменьшилась на 46%.

Как уточнили в Нацкомуслуг, подобным путем идет Донецкая область и Крым.

«Сегодня областные водоканалы имеют наибольшие мощности и возможности. Для них взять на себя обеспечение водой поселка с неблагоприятными условиями - не проблема. Это справедливо», - считает В.Саратов.

В Нацкомуслуг напомнили, что решение объединить водоканалы полуострова в одно Крымское республиканское предприятие «Вода Крыма» было принято согласно постановлению Совета Министров АР Крым от 28 февраля 2012 № 95-р.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и 272 предприятия теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).