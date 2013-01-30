Глава Укргосреестра написал заявление об увольнении

Председатель Государственной регистрационной службы Украины Леонид Ефименко написал заявление об освобождении его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр юстиции Александр Лавринович.

“Это решение назревало давно, это не какая-то большая неожиданность, и Леонид Васильевич Ефименко собственноручно написал заявление об освобождении”, - сказал А.Лавринович.

По словам министра, Президент Украины Виктор Янукович назначил нового руководителя Укргосреестра по представлению премьер-министра Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, на заседании правительства премьер Н.Азаров заявил, что инициирует освобождение от должности председателя Государственной регистрационной службы Л.Ефименко. “Я подал на освобождение от должности руководителя Укргосреестра, я также поручил вице-премьер-министру Вилкулу Александру Юрьевичу вместе с Минюстом и Минрегионстроем создать рабочую группу, которая должна в кратчайший срок устранить все проблемы и просчеты в организации этой работы”, - сказал Н.Азаров.

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