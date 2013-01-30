Количество сделок с недвижимостью в Киеве в 2012 году выросло на 36,8%

В Киеве в 2012 году государственные и частные нотариусы зарегистрировали 53 тыс. 182 договора отчуждения недвижимого имущества, что на 36,8% больше, чем в 2011 году, сообщили в Главном управлении юстиции в Киеве.

Согласно сообщению, львиная доля этих договоров приходится на отчуждение квартир и домов (33 тыс. 531 сделка против 30 тыс. 885 сделок в 2011 году).

Во втором полугодии 2012 года в Киеве было зарегистрировано 31 тыс. 708 договоров отчуждения недвижимого имущества (из них 19 тыс. 207 – жилая недвижимость) против 21 тыс. 474 договоров в первом полугодии (14 тыс. 324 из них касались отчуждения квартир и домов).