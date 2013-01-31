В Киеве построят два завода по производству гипохлорита натрия для очистки воды

В Киеве построят два завода по производству гипохлорита натрия, что позволит очищать и обеззараживать воду на Деснянской и Днепровской водопроводных станциях, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сооружения хлорного хозяйства водопроводных станций введены в эксплуатацию в 1961 году. Их технологическое оборудование морально и физически устарело, что создает потенциальную угрозу для близлежащих жилых массивов. В прошлом году за счет средств городского бюджета были выполнены проекты для строительства заводов по производству гипохлорита натрия, которые сейчас находятся на стадии экспертизы», - сказал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

Также он отметил необходимость переоснастить системы обеззараживания воды этих насосных станций современными технологиями и оборудованием.