Украинцы задолжали за комуслуги почти 13 млрд грн

Жители Украины в январе-декабре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составляет 96,6% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве (101-98,7%), самый низкий – в Киевской, Тернопольской, Черновицкой и Луганской областях (92,9-94,7% соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре т.г. увеличились на 11,7% по сравнению с декабрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 539 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2012 года увеличилась на 8,5% по сравнению с ноябрем 2012 года и на конец декабря т.г. составила 12 млрд 680,4 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в декабре задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,5% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 19%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,1%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,3%, за газоснабжение – 17,4%.

В январе-декабре т.г. население уплатило за электроэнергию 10 млрд 279,2 млн грн, что составляет 142,1% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов самый высокий уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской, Одесской и Закарпатской областях (216,4-204,8%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (80,1-95,3%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец декабря 2012 года составила 3 млрд 003 млн грн.

В январе-декабре 2012 г. население Украины заключило 69,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 197,3 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 164,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в 2011 году уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 35,8 млрд грн, что составляет 97,8% от начисленных за этот период сумм.