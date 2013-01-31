Налог на недвижимость распространяется на застройщиков жилья, разъясняет Миндоходов

Согласно действующему законодательству застройщики жилья, в чьей собственности оно находится полностью или частично, являются плательщиками налога на недвижимость до момента полного перехода прав собственности на эту недвижимость другому собственнику.

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство доходов и сборов Украины по просьбе УНИАН.

«Базой налогообложения является жилая площадь объектов жилой недвижимости. Если недвижимость является собственностью юридических лиц, они сами рассчитывают базу налогообложения, исходя из жилой площади объекта налогообложения на основе документов, подтверждающих право собственности на такой объект. И потому юридическое лицо – застройщик, являющийся на начало налогового периода собственником построенных им жилых объектов, является плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», – сказано в разъяснении министерства.

В нем же сказано, что в случае смены собственника налог на недвижимость начисляется с 1 января отчетного года до начала месяца, в котором произошла смена собственника.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

При этом 31 января – последний день подачи налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2013 году для юридических лиц. Налогоплательщики – юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларации по месторасположению объекта налогообложения. При этом в декларации годовая сумма налога разбивается на кварталы равными частями.