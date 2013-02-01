Стоимость "первички" Киева в январе стабилизировалась на уровне 13,5 тыс. грн/кв. м

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в январе 2013 года снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем 2012 года - до 13469 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с января 2012 г.) цены на квартиры в новостройках Киева увеличилась на 2,23%.

Аналитики портала отметили, что в январе жилье эконом-класса выросло в цене на 0,5% - до 9 962 грн/кв. м, бизнес-класса – на 0,9%, до 15 414 грн/кв. м, премиум-класса – на 1,96%, до 21 460 грн/кв. м.

«Снижение средних цен на жилье в столице при росте показателей во всех сегментах объясняется изменением структуры выставленных на продажу объектов. В январе 2013 года были сняты с продажи несколько объектов премиум-класса и добавлены эконом-класса, и это повлияло на снижение средних цен на квартиры», – объяснили аналитики портала.

По данным портала, в январе к продаже предлагались квартиры 62 операторами в 131 объекте.

Предложение квартир в январе в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева снизилась на 1,6% и на 1,65% соответственно относительно декабря 2012 года. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса (60%), новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 13%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, а премиум-класса - уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», цены на квартиры в новостройках Киева в 2012 году выросли на 2,3% - до 13,48 тыс. грн за кв. м.

По оценкам консалтинговой компании «SV Development», на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 6,62% (107 долл.) – до 1 723 долл./кв. м.