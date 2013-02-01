Киеву возвращен земельный участок возле Октябрьского дворца

Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул киевлянам участок площадью 1,226 га по улице Институтской, 3.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что это уже 17 судебное решение в интересах общины по ряду судебных тяжб за землю рядом с Октябрьским дворцом.

Суды тянутся уже более двух лет, добавили в КГГА.

«Что касается участков на Институтской, могу сказать, что мы вышли на финишную прямую. Решение апелляционной инстанции уже может быть основанием для того, чтобы внести город в реестр, как владельца этого участка», – объяснил заместитель председателя КГГА - руководитель аппарата Александр Пузанов.

По его подсчетам, для возврата земель на Институтской понадобилась отмена в судах 7 решений Киесовета, 4 договоров аренды, 3 договоров купли-продажи и 3 государственных актов на землю. Незаконный приобретатель земли – общество с ограниченной ответственностью – пытался «запутать следы», чтобы осложнить возврат участков законному владельцу – общине, отметил А.Пузанов.

Он напомнил, что в течение 2007-2009 годов это общество получило на Институтской пять участков общей площадью 2,573 га. Оно обещало построить там помещение для Музея истории Киева, но ничего не построило. На холме возле Октябрьского дворца до сих пор можно увидеть зеленый строительный забор, который отгораживает парковочную площадку.

А.Пузанов считает это примером безответственной приватизации.

«Земля, помещение и другие активы должны или оставаться в коммунальной собственности и эффективно использоваться, или продаваться по конкурентным процедурам, на открытых конкурсах и аукционах», – подчеркнул он, прибавив, что особенно это касается земли.

«Решения о ее продаже и целевом назначении должны приниматься с учетом градостроительных требований Генерального плана (после его принятия) и Стратегии развития Киева до 2025 года», – отметил А.Пузанов.