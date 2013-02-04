Европейский инвестиционный банк готов кредитовать ЖКХ на 400 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов предоставить кредиты на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму более 400 млн евро, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель сектора энергетики, охраны окружающей среды, малого и среднего предпринимательства Департамента восточного партнерства и Центральной Азии Европейского инвестиционного банка Марион Хьонике на совещании в Минрегионе отметила, что кредит ЕИБ потенциально направлен практически во все сферы коммунального хозяйства. Срок погашения кредита может составить до 25 лет, а процентная ставка не превысит 4%.

М.Хьонике подчеркнула, что проекты должны быть экономически обоснованными, технически качественными и жизнеспособными, финансово и экологически устойчивыми. Получение кредита будет предусматривать, в частности, следующие этапы: инициирование инвестиционного проекта, его подготовка, реализация, оценка и мониторинг.

По данным Минрегиона, на сегодня ЕИБ получил 147 заявок от представителей украинских городов. В частности, на реализацию проектов водоснабжения и водоотвода отправлено 71 заявка, теплоснабжения — 60, утилизации муниципальных бытовых отходов — 7, на реализацию проектов городского освещения — 4.

В свою очередь первый заместитель министра Александр Алипов считает, что в условиях современной экономики привлечение кредитного финансирования — это тот оптимальный механизм, благодаря которому города смогут получить необходимые инвестиции для модернизации жилищно-коммунальной отрасли.

Как уточнили в пресс-службе, 1 июля 2011 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подписало с Европейским инвестиционным банком декларацию о сотрудничестве.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.