С помощью жилищных госпрограмм реализуется 7% первичного рынка жилья в Киеве

Жилье, которое приобретается в Киеве с помощью государственных жилищных программ, реализуемых Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству, составляет примерно 7% от всего первичного рынка жилья Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, об этом заявил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин.

«В 2012 году на первичном рынке столицы за счет государственных программ, реализуемых фондом, было приобретено почти 1 тыс. квартир. В то же время, по данным, распространенными авторитетными специализированными консалтинговыми компаниями, всего за прошлый год в Киеве в недостроенных домах было продано 14 тысяч квартир. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня объем жилья, которое реализовано в столице в течение прошлого года с помощью государственных жилищных программ, занимает примерно 7% от всего первичного рынка жилья Киева», - сказал он.

По словам председателя правления фонда, средства, предусмотренные в госбюджете на 2013 год на реализацию государственных жилищных программ, позволят значительно увеличить объемы приобретенного жилья по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году в рамках реализации жилищных государственных программ, реализуемых Госфондом содействия молодежному строительству, господдержку получили 2596 семей, что в 2 раза превышает показатель за 2011 год.

В государственном бюджете на 2013 год на финансирование программы льготного долгосрочного молодежного кредитования предусмотрено 80 млн грн, на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов — 300 млн грн, на программы частичной компенсации ставок коммерческих банков — 111 млн грн, на программу «Доступное жилье» (30/70) — 50 млн грн, на пополнение уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству — 40 млн грн.