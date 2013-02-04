Прокуратура Киевской области требует вернуть государству 536 га Беличанского леса

Прокуратура Киевской области требует в судебном порядке вернуть в государственную собственность 536,1 га земель Беличанского леса, которые были переданы Коцюбинским поселковым советом в частную собственность под застройку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в январе 2013 года органами прокуратуры была проведена проверка соблюдения требований законодательства Коцюбинским сельсоветом при распоряжении земельными участками лесохозяйственного назначения.

По результатам проверок прокуратурой в Киевский окружной административный суд, а также в Ирпенский городской суд было предъявлено 244 иска о возвращении в собственность государства 536,1 га земли лесного фонда.

Установлено, что в течение 2009-2010 годов поселковым советом переданы указанные земельные участки в собственность 501 гражданину для строительства и обслуживания жилых домов и еще предоставлены 5 юридическим лицам разрешения на их отвод.

Прокуратура, изучив материалы проверки, установила, что передача указанных земель из государственной собственности в частную, а также изменение назначения земель состоялись с нарушением действующего законодательства.

Проверка законности других решений Коцюбинского поселкового совета в настоящее время продолжается.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Коцюбинский поселковый совет направил в Киевсовет для согласования как смежному совету проект землеустройства по изменению границ поселка за счет земель лесного фонда Киева, которые числятся за коммунальным предприятием «Святошинское лесопарковое хозяйство», площадью 3421,8 га.

6 апреля Киевсовет принял решение, которым не согласовал проект землеустройства по изменению границ поселка Коцюбинское за счет земель столицы.

Коцюбинский поселковый совет обжаловал это решение в Окружном административном суде Киева. Суд удовлетворил исковые требования поселкового совета.

1 ноября Киевсовет принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и в Генеральную прокуратуру с просьбой защитить целостность столицы в связи с действиями Коцюбинского поселкового совета относительно раздачи земель Беличанского леса.

20 ноября председатель КГГА Александр Попов пообещал использовать все законные методы борьбы в отстаивании земель Киева от посягательств Коцюбинского поселкового совета. А.Попов сообщил, что к делу планирует подключиться Генпрокуратура.