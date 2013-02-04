Cтоимость строительно-монтажных работ в 2012 году выросла на 12,6%

В Украине за январь-декабрь 2012 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 9% по сравнению с декабрем 2011 года и на 2,8% по сравнению с ноябрем 2012 года.

По сравнению с декабрем 2011 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 9%.

В Госстате отметили, что в 2012 году стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 13,4%, по строительству нежилых зданий – на 12,7%, по строительству транспортных сооружений – на 13,7%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 11,2%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 12,1%, по строительству других инженерных сооружений – на 10,1%.

Справка УНИАН. В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом, в 2010 году – на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году – на 11,3% по сравнению в 2008 годом.