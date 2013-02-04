Уровень оплаты киевлянами ЖКУ в январе составил 98%

В январе 2013 года уровень оплаты киевлянами жилищно-коммунальных услуг с учетом погашенной задолженности составляет 97,83%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».

Среди домов коммунальной формы собственности уровень оплаты с учетом погашенной задолженности составляет 98,30%. Наилучшие показатели в Голосеевском (100,46%), Оболонском (99,30%) и Печерском (99,21%) районах.

Уровень текущей оплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 91,20%. Среди лидеров – Голосеевский (94,17%), Дарницкий (92,71%) и Печерский (91,66%) районы.

Днепровский и Подольский районы в январе занимают последние позиции по уровню текущей оплаты, а Деснянский и Подольский – по уровню оплаты с погашением задолженности.

Стопроцентный уровень оплаты с учетом погашенной задолженности превышен в домах ЖСК, которые обслуживаются в коммунальном предприятии «ГИОЦ», и составляет 100,17%. Так, наилучшие показатели в Шевченковском (104,93%) и Подольском (103,93%) районах Киева.