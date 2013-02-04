Минюст хочет расширить доступ к профессии оценщика имущества

Министерство юстиции предлагает внести изменения в действующий закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и устранить положения, которые создают проблемы в сфере оценочных услуг, сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметил министр юстиции Александр Лавринович, результатом принятия этого законопроекта станет создание равных условий, следовательно, расширение доступа к профессии оценщика. Кроме того, законопроект призван способствовать развитию конкурентной среды на рынке оценочных услуг.

Предполагается, что расширение доступа к профессии оценщика и развитие конкуренции в этой сфере приведут к удешевлению услуг оценки.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, в законодательстве появятся нормы, которые обеспечат действенный механизм контроля со стороны государства в сфере профессиональной оценочной деятельности за деятельностью оценщиков и субъектов оценочной деятельности.

Законопроектом определяется исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о приостановлении действия квалификационного свидетельства оценщика и прекращения права на занятие профессиональной оценочной деятельностью, а также о привлечении оценщика к ответственности.

Действующий закон, по словам министра юстиции, создает немало проблемных ситуаций. В частности, законом введено искусственное ограничение для получения квалификации оценщика.

К примеру, закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» определяет, что для получения квалификации оценщика необходимо пройти стажировку в течение одного года в составе субъекта оценочной деятельности вместе с оценщиком, который имеет не менее чем двухлетний опыт практической деятельности по оценке имущества, и получить его положительную рекомендацию. Таким образом, на уровне закона создано ограничение в виде стажировки, которое на практике создает препятствия для получения квалификации оценщика и дискриминирует физических лиц, намеревающихся осуществлять профессиональную оценочную деятельность.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в течение января-февраля 2013 года планирует разработать нормативные акты, которые урегулируют вопросы оценки имущества для целей налогообложения, в том числе упрощения доступа к профессии оценщика.

В июне 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась особая система оценки объектов для налогообложения.

Вместе с тем, по мнению оценщиков, ФГИУ не отменил, а признал утратившими силу данные приказы, которыми вводилась монополизация рынка оценки недвижимости для налогообложения при купле-продаже для 12 компаний.

В июне 2012 года 810 оценщиков Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, Верховной Раде Украины и Фонду государственного имущества с требованием отменить ряд нормативных актов, принятие которых привело к монополизации рынка оценочных услуг.

По их данным, с июня 2012 года стоимость экспертной оценки недвижимости и земельных участков для их продажи выросла более чем в десять раз в связи с тем, что рынок оценки монополизировали 12 компаний.