Компания Ахметова разрушит здание киевского ЦУМа, оставив только два фасада

Компания «ЭСТА Холдинг» приступила к следующему этапу подготовительных работ по реконструкции киевского ЦУМа — демонтажу здания, сообщили в пресс-службе компании (здание ЦУМа построено в 1939 г. - УНИАН).

В рамках данного этапа реконструкции планируется разобрать здание ЦУМа, за исключением главных фасадов, по улицам Крещатик и Богдана Хмельницкого. Для удержания фасадов будут установлены металлические конструкции, фиксирующие фасады на весь период реконструкции. Кроме того, на данном этапе за пределы площадки будут вынесены внешние сети.

Проектная документация на этот этап реконструкции была одобрена Укргосинвестэкспертизой.

При разработке проекта реконструкции было предусмотрено использование более затратных методов демонтажа, которые обеспечивают пониженный уровень шума и вибрации по сравнению со стандартными методами. В частности, будут использоваться такие методы, как алмазная резка.

В октябре 2012 г. проект реконструкции ЦУМа был рассмотрен на Консультационном совете при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА и позитивно оценен большинством участников совета.

В результате реконструкции группа «ЭСТА» планирует увеличить общую площадь универмага вдвое - до 37 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Все конструкции ЦУМа, за исключением фасадов, будут разобраны - главные фасады здания постройки 1939 года будут укреплены, отреставрированы и сохранены в неизменном виде.

После окончания реконструкции ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. На двух подземных уровнях разместится парковка; с первого по шестой этаж - мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а крыша с обзорной террасой будет отведена под кафе и рестораны. Также проектом предусмотрен продовольственный отдел.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году, когда обсуждалась реконструкция, СМИ писали, что удивление членов Градсовета вызвало то, что законодательно под охраной находится только часть фасада здания, без внутреннего пространства. Причем, каким нормативным актом это регламентируется, выяснить не удалось. Также обнаружилось, что у заказчика строительства земельный участок оформлен для эксплуатации и обслуживания существующего здания, а не для реконструкции, как того требует законодательство. Впрочем, в «ЭСТА Холдинге» отметили, что изменять целевое назначение участка не нужно, поскольку это будет не новое строительство, а реконструкция.

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Справка УНИАН. Главный универмаг Украины принял первых посетителей 1 мая 1939 года. В 1944 году, после освобождения Киева от немецкой оккупации, ЦУМ снова заработал. В 1955 -1958 годах универмаг расширили, достроив крыло со стороны улицы Крещатик. На реконструкцию ЦУМ закрылся 1 февраля 2012 года.

Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.