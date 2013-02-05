Янукович уволил трех глав киевских районных администраций за плохую чистку снега
Президент Украины Виктор Янукович уволил трех глав киевских районных администраций.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Так, уволен Петр Матвиенко с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, уволен Сергей Рюмшин с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации и Александр Незнало с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Как сообщал УНИАН, 24 января в КГГА сообщила, что рассматривается вопрос об увольнении глав трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской), работу которых признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и оледенений.