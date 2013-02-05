«Смарт-Холдинг» к октябрю откроет гостиницу возле НСК «Олимпийский» в Киеве

Группа компаний «Смарт-холдинг» в третьем квартале 2013 года планирует открыть гостиницу Park Inn by Radisson Troyitska возле НСК «Олимпийский» в Киеве под управлением международного гостиничного оператора Rezidor Hotel Group.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Rezidor Hotel Group и «Смарт-Холдинг» подписали договор на управление отелем Park Inn by Radisson Troyitska (бывшая гостиница "Спорт"). 20-этажная гостиница рассчитана на 199 номеров. Инфраструктура гостиницы включает ресторан и бар с панорамным видом на последнем этаже, лаунж-зону и террасу, фитнес-зал, подземную парковку на прилегающей территории на 450 мест, а также 9 комнат для проведения мероприятий и переговоров. Гостиница примыкает к НСК «Олимпийский».

«Мы рады, что Park Inn by Radisson, динамичный бренд средней ценовой категории, выходит на гостиничный рынок Киева, который нам как оператору уже знаком – здесь работают два отеля Radisson Blu категории upper upscale. Безусловно, этот объект укрепит наши позиции как ведущего международного гостиничного оператора на рынке Украины, где в портфолио компании на текущий момент 8 действующих и строящихся отелей с общим номерным фондом порядка 1900 комнат», - сказал президент и генеральный директор Группы Rezidor Вольфганг М. Нойманн.

Директор по недвижимости компании «Смарт-Холдинг» Сергей Овчинников отметил, что сумма инвестиций в проект составляет порядка 30 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Фонд государственного имущества Украины признал ООО «Юджин» окончательным победителем конкурса по продаже целостного имущественного комплекса ГП «Гостиница «Спорт» по ул. Красноармейская, 55 в Киеве. Компания предложила за объект 67 млн грн.

Справка УНИАН. «Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

Rezidor Hotel Group (головной офис в Брюсселе) управляет брендами Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson и Country Inns & Suites в Европе, на Ближнем Востоке и Африке. Также компания Rezidor подписала соглашение с итальянским домом высокой моды Missoni о передаче лицензии на развитие и управление одноименным гостиничным брендом в сегменте life-style - Hotel Missoni.

По данным Rezidor Hotel Group, в настоящее время в ее управлении и развитии находятся более 430 гостиниц на 95 тыс. номеров в 70 странах.

С ноября 2006 года Rezidor зарегистрирована на Стокгольмской фондовой бирже. Крупнейшим держателем акций является Carlson, частная компания, расположенная в Миннеаполисе (США), которая работает на мировом рынке туризма и гостеприимства.