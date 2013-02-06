Эксперт: количество оценщиков может сократиться, а стоимость их услуг — вырасти

В Украине может в два раза сократиться количество субъектов оценочной деятельности для целей налогообложения недвижимости и вырасти стоимость их услуг.

Такое мнение УНИАН высказал глава комитета по статистике и аналитике Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников, комментируя предлагаемые Минюстом изменения в действующий закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

А.Гусельников отметил, что сегодня в Украине насчитывается около 9 тысяч субъектов оценочной деятельности, которые в том числе проводят оценку недвижимости для целей налогообложения.

«Если этот законопроект станет законом, из 9 тысяч субъектов останется в лучшем случае половина», - считает он.

По словам эксперта, Минюст предлагает убрать из действующего закона норму о прохождении оценщиками в течение одного года практики в составе субъекта оценочной деятельности вместе с оценщиком, который имеет не менее чем двухлетний опыт практической деятельности по оценке имущества. Но вместо этого предлагается ввести контроль за качеством выполненных работ. К примеру, руководитель субъекта оценочной деятельности должен сдать экзамены и только после этого он будет иметь право осуществлять оценку имущества для целей налогообложения. К тому же, вводятся требования о необходимости помещения на первом этаже, наличия вывески и т. д., сходные с требованиями для работы нотариусов. Вместе с тем, многие оценщики не имеют офиса и работают дома.

А.Гусельников считает, что выполнение этих требований сузит рынок оценки имущества для целей налогообложения, а это, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости оценочных услуг.

По мнению эксперта, качество работ следует оценивать исходя из методов оценки и стоимости имущества, а не по формальным признакам.

А.Гусельников уточнил, что с июля 2012 года, после отмены Фондом госимущества приказов, направленных на демонополизацию услуг по оценке недвижимости, стоимость оценочных услуг вернулась к 250-400 грн за квартиру в зависимости от региона.

Он добавил, что сегодня оценщик работает на основании квалификационного свидетельства, предусматривающего периодическое повышение квалификации, а субъект оценочной деятельности (компания) получает соответствующий сертификат в Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции предлагает внести изменения в действующий закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и устранить положения, которые создают проблемы в сфере оценочных услуг.

Министр юстиции Александр Лавринович считает, что результатом принятия этого законопроекта станет создание равных условий, следовательно, расширение доступа к профессии оценщика. Кроме того, законопроект призван способствовать развитию конкурентной среды на рынке оценочных услуг.

Предполагается, что расширение доступа к профессии оценщика и развитие конкуренции в этой сфере приведут к удешевлению услуг оценки.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, в законодательстве появятся нормы, которые обеспечат действенный механизм контроля со стороны государства в сфере профессиональной оценочной деятельности за деятельностью оценщиков и субъектов оценочной деятельности.

Законопроект размещен на сайте Минюста и находится на стадии обсуждения.