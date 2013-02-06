Минрегион поручил областным центрам разработать генпланы до конца года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручило регионам до 1 мая 2013 года завершить обновление Схем планирования областей, а до конца года — завершить разработку генеральных планов всех областных центров и актуализировать существующие генпланы населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Минрегиона, на сегодня Днепропетровская, Ивано-Франковская и Житомирская области обеспечены градостроительной документацией населенных пунктов на 100%, 87% и 72% соответственно. Еще 11 областей обеспечены градостроительной документацией на 10-45%, а Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская и Николаевская области - от 2 до 10%.

Глава Минрегиона Геннадий Темник подчеркнул необходимость внедрения в регионах Градостроительного кадастра.

«Наличие градостроительного кадастра уменьшит количество согласований от чиновников и упростит условия ведения бизнеса», - сказал министр.

Он отметил, что Градостроительный кадастр, который будет размещен в свободном доступе в сети Интернет, позволит предпринимателям получать исчерпывающую информацию о градостроительных условиях и ограничениях для конкретных участков населенного пункта, а также определять потребность конкретной территории в размещении там инфраструктурных объектов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на март 2012 года градостроительная документация была разработана только в 8 областях Украины - Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Ривненской, Харьковской, Черкасской области и Крыму.