Кабмин перераспределил 39,5 млн грн с молодежного кредитования на доступное жилье

Кабинет министров Украины уменьшил сумму финансирования на 2013 год программы частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 44,439 млн грн, из которых 39,55 млн грн направляется на программу “Доступное жилье” (30/70) и 4,888 млн грн — на финподдержку Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Об этом говорится в распоряжении правительства №46 от 4 февраля 2013 года «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год», размещенном на правительственном портале.

В итоге финансирование программы “Доступное жилье” (30/70) в 2013 году увеличится до 89,55 млн грн, а сумма госсредств на программу частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков молодежи сократится до 66,561 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Минрегиона, увеличение финансирования программы доступного жилья на 39,5 млн грн позволит дополнительно обеспечить жильем 300 семей, увеличив общее количество приобретенных квартир до 700, и привлечь в строительную отрасль около 94 млн грн средств граждан.

По словам главы Минрегиона Геннадия Темника, также решение правительства позволит дополнительно предоставить 120 новых льготных молодежных кредитов.

В целом в рамках Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013 - 2017 годы ожидается выдать 510 долгосрочных льготных молодежных кредитов.

Кроме того, правительство своим постановлением №77 от 4 февраля 2013 года определило, что бюджетные средства направляются на обеспечение государственной поддержки для строительства (приобретения в строящихся объектах) доступного жилья, исключив из списка финансирования создание Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете на 2013 год на финансирование программы льготного долгосрочного молодежного кредитования предусмотрено 80 млн грн, на программу частичной компенсации ставок коммерческих банков — 111 млн грн, на программу «Доступное жилье» (30/70) — 50 млн грн, на пополнение уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству — 40 млн грн.