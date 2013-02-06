Регистрационные службы по оформлению прав на недвижимость разместят в помещениях БТИ

Кабинет министров поручил председателям Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций в недельный срок решить вопрос с размещением органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество, образованных Минюстом, с обустройством рабочего места госрегистратора, в помещениях, где до 1 января 2013 года располагались регистраторы бюро технической инвентаризации.

Соответствующее распоряжение №47 от 4 февраля 2013 года размещено на правительственном портале.

Согласно документу, регионы должны до 22 февраля 2013 года подать Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчет о проделанной работе.

Правительство также рекомендует органам местного самоуправления обеспечить сохранность материалов технической инвентаризации, регистрационных книг, а также архивных дел, хранящихся в БТИ.

Местным властям рекомендуется предусмотреть бесплатный доступ к указанным материалам для государственных регистраторов прав на недвижимое имущество с целью надлежащей проработки ими запросов.

Местным властям предписано создать условия для доступа к материалам юридических и физических лиц.

При этом органы местного самоуправления должны решить в установленном законодательством порядке вопрос передачи органам государственной регистрации прав материалов технической инвентаризации, регистрационных книг, а также архивных дел.

Кроме того, Кабмин поручил Минрегиону обеспечить бесперебойную работу Аттестационной архитектурно-строительной комиссии.

Министерство должно на своем сайте разместить нормативно-правовую базу относительно профессиональной аттестации ответственных исполнителей работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, а также список лиц, прошедших аттестацию и получивших сертификат.

Как сообщал УНИАН, в конце января премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу, которая наработает оптимальные решения для улучшения работы государственной регистрационной службы (Укргосреестра).

При этом Н.Азаров инициировал увольнение председателя Государственной регистрационной службы Украины Леонида Ефименко, после чего последний написал заявление об увольнении.

1 февраля т.г. Президент Украины Виктор Янукович уволил Л.Ефименко с должности главы Укргосреестра.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Нотариусы регистрируют переход права собственности на недвижимое имущество, то есть «вторичную» госрегистрацию недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус осуществляет одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в реестр нотариус вносит «день в день».

При этом эксперты отмечают, что новая система регистрации прав на недвижимость в Украине не работает надлежащим образом, и потребуется несколько месяцев для того, чтобы она полноценно заработала.