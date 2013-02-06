Кабмин увеличит уставный капитал Госфонда молодежного жилищного строительства на 31,9%

Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" на 31,9% - до 165,355 млн грн.

Соответствующее постановление №74 от 4 февраля 2013 года размещено на правительственном портале.

Согласно документу, правительство увеличит уставный капитал фонда на 40 млн грн за счет средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 2013 год.

Эти средства планируется направить на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 гг.

Данным постановлением Кабмин также внес изменения в постановление №488 от 11 мая 2011 года, изменив срок действия Государственной программы обеспечения молодежи жильем с 2002-2012 на 2013-2017 годы.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете на 2013 год на пополнение уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству предусмотрено 40 млн грн.

Кабинет министров своим постановлением №337 от 25 апреля 2012 г. увеличил уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” на 34 млн грн - до 125,355 млн грн.