Крюковский вагонзавод снизил производство грузовых вагонов на 47%

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшило производство грузовых вагонов на 46,8% - до 532 шт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии Кременчуга сообщил начальник управления экономики горисполкома Николай Здойма.

По его словам, в январе 2013 года, как и в январе 2012 года, предприятие не выпускало пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11 тыс. 5 шт.