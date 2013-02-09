Кабмин урегулировал вопросы госконтроля в сфере формирования тарифов на коммунальные услуги

Правительство урегулировало вопросы по обеспечению контрольно-наблюдательной деятельности в сфере ценообразования путем предоставления заключений по расчетам расходов государственных регулированных тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление, разработанное Минэкономразвития, принято на заседании Кабинета министров Украины 6 февраля 2013 года.

Основной целью документа является определение, что Госининспекция или ее территориальные органы предоставляют заключения по расчетам расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу бытовых отходов, а также по техническому обслуживанию лифтов, а Минэкономразвития устанавливает порядок предоставления этих заключений.

Проект акта направлен на усовершенствование государственного регулирования тарифов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и урегулирование процедурных вопросов обеспечения Госциниспекцией и ее территориальными органами предоставления заключений в определенных сферах компетенции.

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