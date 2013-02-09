На строительство Подольского моста в бюджете Киева предусмотрено 213 млн грн

На строительство Подольского мостового перехода в бюджете Киева на 2013 год предусмотрено 213 млн грн

Такой показатель указан в утвержденном вчера Киевсоветом столичном бюджете на текущий год, текст которого имеет УНИАН.

Согласно документу, в настоящее время готовность моста составляет 44%. Необходимый объем расходов на завершение строительства на следующие годы составляет на менее 4,3 млрд грн. Отмечается, что утвержден общий объем финансирования строительства моста в размере 7,6 млрд грн.

Кроме того, в бюджете города предусмотрены средства на продолжение строительства метро Подольско-Вигуровской линии – первую очередь от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в сторону жилого массива Вигуровщина-Троещина – 5 млн грн. Указано, что общая стоимость проекта составляет 6,9 млрд грн. В насточщее время работы выполнены менее чем 1%.

На реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в бюджете Киева-2013 заложено финансирование в объеме 300 млн грн. Согласно документу, на следующие годы остается потребность в финансировании в сумме 46 млн грн при том, что общая стоимость проекта реконструкции составляет 430 млн грн. На текущий год предусмотрено 8,6 млн грн на проектные работы.

Как сообщал УНИАН, работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр начались в 1993 году, однако в 1994-ом были приостановлены. Возобновились работы в 2003 году. Городские власти планируют, что уже в этом году на мосту будет введена в эксплуатацию автодорога и параллельно будут сооружаться первые станции новой ветви метро на Троещину.

Реконструкция Почтовой площади началась летом 2012 г. Завершить работы планируют за год.