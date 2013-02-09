Правоохранители устанавливают причины пожара в Гостином дворе и размеры убытков.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило в Подольское райуправление милиции по спецлинии «102» от оператора Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве 9 февраля в 2.14.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Подольского райуправления милиции.

Следственным отделом Подольского РУ милиции данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Киеве горел Гостиный двор.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью 200 кв. м в здании возник в 2.14 на чердаке. Вследствие пожара огнем повреждены конструктивные элементы кровли. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 19 отделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В 6.30 пожар локализован, в 7.30 - ликвидирован.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и приостановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года, согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводили акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию ипотечному кредитованию», переходными положениями которого предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключив из него Гостиный двор.

20 декабря директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярыч заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола приобрели правовой статус комплекса памятника градостроительства местного значения. Он сослался на соответствующий приказ Министерства культуры, принятый 21 декабря 2012 года в ответ на ходатайство КГГА. По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а отреставрирован.