На пеню за просрочку оплаты комуслуг могут ввести мораторий

Народный депутат Сергей Лабазюк (внефракционный) предлагает с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года ввести мораторий на начисление и взимание с населения пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом говорится в законопроекте №223 «Об установлении моратория на начисление и взыскание с граждан Украины пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги», внесенном в парламент 7 февраля 2013 года.

Согласно документу, мораторий предлагается установить в связи с невыполнением государством обязательств по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению.

Средства, взысканные с населения в виде пени за несвоевременное осуществление платежей по квартирной плате и плате за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 января 2013 года, предлагается зачислять в счет будущих платежей.

Планируется, что действие закона прекратится с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве» (о начислении пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги). Документом предлагалось установить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

В ноябре 2012 года министр А.Близнюк заявлял, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено определиться с размером пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги.