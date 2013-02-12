Порядок отключения потребителей от централизованного теплоснабжения не меняется. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комментируя разработанный Нацкомуслуг законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отношений в сфере теплоснабжения, предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды».

В министерстве отметили, что законопроект никоим образом не меняет существующий порядок перехода на индивидуальное (поквартирное) отопление.

В Минрегионе подчеркнули, что запрет отключения от централизованных систем отдельных квартир действует в Украине с 2007 года (приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины № 169 от 6 ноября 2007 года). В частности, запрещено отключение потребителей от централизованного отопления, за исключением случаев, когда такое переоборудование предусмотрено схемами, утвержденными местными органами самоуправления.

При этом норма о запрете самовольного отключения утверждена также Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденными постановлением Кабинета министров №630 от 21 июля 2005 года.

В Минрегионе сообщили, что предлагаемые законопроектом изменения не затрагивают тех потребителей, которые уже пользуются поквартирным газовым отоплением, имеют соответствующие решения межведомственных комиссий и утвержденные органами местного самоуправления схемы теплоснабжения.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отношений в сфере теплоснабжения, предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды», размещенному на сайте Нацкомуслуг, за самовольное использование тепловой энергии без заключения договора предлагается установить штраф в размере 58-340 грн (или предупреждение) для граждан, в размере 170-510 грн (или предупреждение) для должностных лиц.

За самовольное (несанкционированное) отключение от тепловых сетей предлагается налагать на граждан штраф в размере 170-2550 грн, на должностных лиц - 2550-3400 грн.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушение правил эксплуатации жилых домов, жилых помещений и инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а также самовольное переоборудование и перепланировку жилых домов и жилых помещений, использование их не по назначению, порчу жилых домов, жилых помещений, их оборудования и объектов благоустройства, а также самовольное отключение от внутридомовых систем централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения предусмотрены штрафы в размере 170-2550 грн для граждан и 2040-3400 грн для должностных лиц.

Кроме того, ст. 24 Закона «О теплоснабжении» предлагается дополнить нормой, согласно которой потребитель не имеет права самовольно (несанкционированно) отключаться от тепловых сетей.

При этом предлагается дополнить Закон «О жилищно-коммунальных услугах» статьей 16-1, в которой содержится запрет самовольного отключения потребителей от внутридомовых систем централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения.

Потребитель может отключиться от данных систем в случае, если это предусмотрено схемой теплоснабжения населенного пункта, которая утверждается органами местного самоуправления.