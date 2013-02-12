Депутат предлагает разрешить украинцам приватизировать служебное жилье

Народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный) предлагает предоставить право гражданам приватизировать служебные комнаты (квартиры), в которых они проживают.

Об этом говорится в законопроекте №2206 «О внесении изменений в Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» (об усовершенствовании правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей служебных квартир), внесенном в парламент 6 февраля 2013 года.

Документом предлагается исключить из списка объектов, не подлежащих приватизации, квартиры (комнаты, дома), отнесенные в установленном порядке к числу служебных.