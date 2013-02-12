Строительные предприятия в 2012 году сократили объемы работ на 14%

Строительные предприятия Украины в январе-декабре 2012 года, по уточненным данным Государственной службы статистики, сократили объемы работ не на 13,8%, а на 14% по сравнению с показателями 2011 года.

Такие данные служба обнародовала на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата по состоянию на 17 января 2013 года, строительные предприятия Украины в 2012 году сократили объемы работ на 13,8% по сравнению с 2011 годом – до 62 млрд 280 млн грн.

Справка УНИАН. В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.