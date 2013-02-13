В Сумах рухнуло строящееся здание торгового центра

В Сумах в ночь на 13 февраля рухнул строящийся двухэтажный торговый центр на территории центрального рынка областного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС, информация об обвале строительной конструкции поступила в 0:38.

По информации начальника пресс-службы ТУ МЧС Александра Агеева, пострадавших и погибших в результате чрезвычайной ситуации нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которые выясняют, что послужило причиной обвала.

Здание торгового центра строилось на месте бывших торговых рядов, которые располагались на Центральном рынке Сум – так называемой «клетки».

Как передает с места события корреспондент УНИАН, новостройка минувшей ночью сложилась буквально пополам, а ее конструкции пришли в полную негодность.

По данным милиции, следов постороннего вмешательства на месте обрушения здания не обнаружено, хотя на месте работают эксперты-криминалисты.

На место события прибыли начальник управления ТУ МинЧС в Сумской области Геннадий Волик, первый заместитель городского головы Сум Николай Войтенко, главный архитектор областного центра Владимир Быков,представители проектировщика здания – архитектурного бюро «БББ». Здесь же создается комиссия для установления причин обвала новостройки.

По информации В. Быкова, ночью на стройке находилось около 10 человек, а авария произошла в момент заливки бетонных плит перекрытия второго этажа. После ЧП бригадир сверился со списком работников и убедился, что пострадавших нет: по счастливой случайности в момент обрушения рабочие пили в бытовке чай.

По словам замдиректора Центрального рынка Владимира Фильо, ущерб еще устанавливается, но «речь идет о миллионах». По его информации, строительная фирма «БС-Высотник» также официально заявила, что пострадавших во время обвала не было.

Справка УНИАН. Торговый комплекс начали возводить в марте 2012 г., а планировали завершить в апреле 2014 г. Заказчик – предприятие Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г.Сумы», генподрядчики – ДП «БС-Висотник» и ООО «Укргазмонтажпроект».

В свое время снос «клетки» и строительство на ее месте нового торгового центра сопровождался конфликтами между администрацией Центрального рынка и частью торгующих предпринимателей, поэтому вопрос о переносе торговых мест несколько раз рассматривался на сессии городского совета.