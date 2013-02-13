Государство компенсирует инвесторам проценты по кредитам на арены к Евробаскету-2015

Государство компенсирует частным инвесторам проценты по кредитам на строительство мультифункциональных арен к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в среду.

По его словам, основная нагрузка по созданию спортивной инфраструктуры будет лежать на частных инвесторах.

А.Вилкул напомнил, что общая сумма частных инвестиций в строительство с нуля 6 мультифункциональных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Львове, Харькове и Одессе составит более 4 млрд грн.

«Инвесторы берут на себя полностью финансирование создания мультифункциональных арен. Схема следующая - 25% вкладывает частный инвестор, 75% - будет кредитование банком. При этом на данное кредитование государство поможет компенсировать проценты», - сказал А.Вилкул.

Он уточнил, что в течение 5 лет инвестор возвращает тело кредита, а государство полностью компенсирует проценты.

Вице-премьер-министр добавил, что сегодня ведутся переговоры об условиях кредитования с государственными и частными банками.

«Я уверен, проценты будут ниже рыночных», - сказал он.

По данным вице-премьер-министра, государство профинансирует подготовку инфраструктуры к чемпионату в размере около 7 млрд грн, около 1,4 млрд грн будет вложено в благоустройство городов и подготовку дорог

А.Вилкул напомнил, что помимо арен для чемпионата будет создано 5 тренировочных площадок в Харьковской, Львовской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также тренировочные комплексы в Крыму, Карпатах и Киеве.

Планируется, что чемпионат посетит не менее 12 млн болельщиков из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, в декабре в 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.