Вилкул не исключает создания Нацагентства по подготовке к Евробаскету-2015

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул не исключает создания Национального агентства по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в среду на брифинге.

По словам вице-премьера, целесообразность создания агентства будет определена после полного определения моделей финансирования строительства инфраструктуры.

«Я не исключаю, что будет принята модель создания отдельного агентства. Она имеет свои значительные плюсы. Сейчас этот вопрос отрабатывается», - отметил А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров изучить целесообразность создания Нацагентства по подготовке и проведению в Украине Евробаскета-2015.

«Я считаю, что премьер-министр Николай Янович Азаров посмотрит, как лучше подойти к организации выполнения этого важнейшего задания», - сказал В.Янукович во время заседания Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Справка УНИАН. В декабре в 2011 году Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

По данным вице-премьера А.Вилкула, в Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 будут построены шесть новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.