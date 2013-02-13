Экспорт стройматериалов в Украине в 2012 году почти вдвое превысил импорт

В Украине в 2012 году экспорт основных строительных материалов и изделий почти вдвое превысил импорт, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«За прошлый год экспорт основных строительных материалов и изделий почти вдвое превысил импорт. Украина ввезла изделий строительного назначения на 7,5 млрд грн, а продала за границу — на 14,5 млрд грн. Политика импортозамещения продолжена и усиливается», — сказал глава Минрегиона Геннадий Темник.

По его словам, в 2012 году в стране введено в эксплуатацию более 20 новых производств стройматериалов (железобетонных изделий, окон и дверей, паркета, столярных изделий).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ заявило о разработке мер по стимулированию спроса на отечественные стройматериалы, а также по замещению ими импортных материалов для улучшения ситуации на рынке строительных материалов в стране.

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