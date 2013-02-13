Изменения в закон о регистрации прав на недвижимость усложнят оформление ипотеки - эксперты

Предлагаемые правительством изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с внедрением государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений (№1177) усложнят оформление ипотеки на приобретение квартир в незавершенных строительством домах.

Такое мнение высказали в ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Ассоциация предлагает доработать законопроект для устранения дублирования законодательных норм, обеспечения их однозначного толкования и урегулирования неохваченных проектом аспектов.

В частности, касательно предложенных в проекте изменений в ст. 3 Закона Украины «Об ипотеке» относительно нотариального удостоверения ипотечного договора, предметом ипотеки по которому являются имущественные права на недвижимость, строительство которой не завершено, эксперты УКБС предлагают не менять термин «недвижимость, строительство которой не завершено» на «объект незавершенного строительства».

Специалисты УКБС объясняют, что действующее законодательство предусматривает возможность и порядок оформления, а также осуществления государственной регистрации права ипотеки на такой вид имущества, как «имущественные права на недвижимость, строительство которой не завершено». Поэтому принятие данных изменений в Закон «Об ипотеке» создаст законодательные коллизии и усложнит оформление в ипотеку такого вида имущества, считают в ассоциации.

Например, усложнится оформление в ипотеку имущественных прав на квартиру в строящемся многоквартирном доме, поскольку квартира не имеет статуса объекта незавершенного строительства, зато она является «недвижимостью, строительство которой не завершено».

«Принятие предложений УКБС позволит усовершенствовать законодательную базу и не допустить уменьшения объемов потребительского кредитования для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости под ипотеку имущественных прав на недвижимое имущество, а следовательно, и объемов реализации социальных инициатив Президента Украины относительно доступного жилья», — считает генеральный директор ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» Галина Олифер.

Как сообщал УНИАН, законопроект №1177 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с внедрением государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», внесенный в парламент 26 декабря 2012 года, в частности, предлагает исключить из законодательных актов положения, касающиеся государственной регистрации сделок, в связи с введением с 1 января 2013 года новых правил регистрации вещных прав на недвижимость.

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