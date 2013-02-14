Ввод в эксплуатацию жилья в Украине в 2012 году без учета самостроев снизился на 3,9%

В Украине за 2012 год было введено в эксплуатацию 10 млн 749,5 тыс. кв. м жилья, что на 14,2% больше соответствующего периода 2011 года, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

Вместе с тем, из общего объема 36,2% (3 млн 887,1 тыс. кв. м) введено согласно Порядку ввода в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, дачных, садовых домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов І и ІІ категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей. Объем принятого в эксплуатацию жилья в 2012 году без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, уменьшился на 3,9% по сравнению с 2011 годом.

По данным Госстата, 66,7% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 32,9% - в домах с двумя и более квартирами и 0,4% - в общежитиях.

Удельный вес жилья, принятого в эксплуатацию в городских поселениях, составил 70,1% общего объема, в сельской местности - 29,9%.

В Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 24,9% от общего объема жилья, еще 25,8% - в Крыму, Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В частности, в Киеве в 2012 году введено в эксплуатацию 1 млн 503,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,1% больше показателей 2011 года. Без учета жилья, введенного в соответствии с порядком, объем ввода составил 1 млн 301,9 тыс. кв. м, что на 0,6% меньше соответствующих показателей 2011 года.

В Госстате отметили, что за счет средств государственного бюджета в 2012 году введено в эксплуатацию 68,4 тыс. кв. м общей площади жилья (0,6% от общего объема), что на 5% меньше, чем в 2011 году.

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 10 млн 345,6 тыс. кв. м составила площадь квартир, 403,9 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают однокомнатные (27%), двухкомнатные (26,1% от общего количества) и трехкомнатные (20,7%).

Справка УНИАН. В Украине в 2011 году введено в эксплуатацию 9 млн 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.