Киевская ГЭС готова к весеннему половодью

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уверяют, что Киевская ГЭС готова к прохождению вод весеннего половодья.

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, об этом первый заместитель председателя службы Сергей Данилюк и главный инженер - заместитель генерального директора ПАО "Укргидроэнерго" Вадим Рассовский заявили во время заседания Межведомственной комиссии на Киевской ГЭС.

“Прогнозы прохождения паводка в этом году очень утешительны, но мы продолжаем серьезную подготовку на таком уровне, чтобы мы могли справиться даже с катастрофическим паводком. В связи с этим и объект, и оборудование, и персонал к весеннему половодью готовы”, - сказал В.Рассовский.

В то же время он выразил беспокойство состоянием оборудования Вышгородской подстанции «Киевоблэнерго», от исправности которого зависит качественное функционирование Киевской ГЭС. По словам В.Рассовского, сегодня существует насущная необходимость в модернизации данного объекта.

В свою очередь С.Данилюк обратил внимание, что в этом году значительного наводнения не ожидается, и ситуация на водных объектах контролируется.

“По последним данным, по Днепровскому каскаду свободный объем составляет 6,7 млн куб. м. По Днестровскому водохранилищу имеется почти 0,5 млн куб. м. Этого достаточно для принятия паводковой воды”, - подчеркнул С.Данилюк.

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